AltbachDen Termin Mitte Juni dürften viele Festlesgängern im Kalender rot markiert haben: Am Wochenende stand auf dem Festplatz bei der Altbacher Gemeindehalle das dreitägige Musikvereinsfest an. Zum runden Geburtstag im vergangenen Jahr wurde erstmals von Freitag bis Sonntag statt wie zuvor von Samstag bis Montag gefeiert. „Das kam gut an, daher behalten wir das jetzt so bei“, erklärte der Musikvereinsvorsitzende Thomas Rotter. Am musikalischen Konzept mit einer guten Mischung verschiedener Musikrichtungen durch die Auftritte der regionalen Bands „Clap’s Tool“ am Freitagabend und „Shadez of Orange“ am Samstagabend sowie der traditionellen Blasmusik der