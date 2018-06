KöngenNicht sein Name, sondern „HF91129 Radolfzell Germany“ steht auf dem kleinen, silberfarbenen Ring, den Felix nun trägt. Er ist knapp drei Wochen alt, wiegt 133 Gramm, hat zwei Geschwister und wohnt irgendwo in einer Röhre auf einer Streuobstwiese am Ortsrand von Köngen. Die Artenschutzgruppe Steinkauz im Nabu Köngen-Wendlingen hatte am Freitagabend zur öffentlichen Beringung von Jungvögeln dieser bedrohten Eulenart eingeladen. Felix nannten die Kinder den kleinen gefiederten Kerl. Sie durften ihn sogar streicheln.

Als vor 42 Jahren ein Kaminfeger ein kleines verrußtes Etwas zu Dieter Schneider brachte, ahnte er nicht, dass er damit den