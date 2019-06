OstfildernIn Baden-Württemberg gibt es 14 „faire Kitas“, vier davon befinden sich in Ostfildern. Am Montag erhielten sie ihre Auszeichnung: die Kita Arche in Nellingen, die Kita Arche in der Parksiedlung, der Kindergarten St. Monika in Ruit und die Kita St. Maria Königin in Kemnat. Die katholische Kirchengemeinde ist Trägerin aller vier Kitas. Bei der Feier, zu der Kinder aller vier Einrichtungen in der Parksiedlung versammelt waren, gab es ganz viel Lob von den Erwachsenen, vom Verein BanaFair gestiftete fair gehandelte Bio-Bananen und Schokokuchen mit fair gehandeltem Kakao. Die Reaktionen der Eltern zum Projekt waren durchweg positiv.

Die