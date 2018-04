Richtfest für neuen Kindergarten in Kemnat

Richtfest am Neubau der katholischen Kirchengemeinde – Bolay: „Ideale Voraussetzungen für Kinder“

Die katholische Kirche investiert in Kemnat in eine neue Kindertagesstätte – doppelt so groß wie die alte an gleicher Stelle. Kürzlich wurde das Richtfest mit Lokalprominenz gefeiert.