PlochingenGebündelte Fachberatung und bessere Erreichbarkeit für die Kunden, zugleich aber auch bessere Arbeitsbedingungen für die in der Zentrale ansässigen 130 Mitarbeiter – dafür gibt die Volksbank Plochingen gerade viel Geld aus. 3,5 Millionen Euro kostet der Erweiterungsbau des genossenschaftlichen Geldinstituts an seinem Stammsitz. Gerade in Zeiten des rasanten Umbruchs, von denen der Finanzsektor in besonderem Maße erfasst sei, seien Investitionen wie diese unumgänglich, sagte Aufsichtsratsvorsitzende Erna Diener am Freitagmittag, als auf der Baustelle Richtfest gefeiert wurde. Bürgermeister Frank Buß sieht in dem Projekt ein klares Bekenntnis zum