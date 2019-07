Kreis EsslingenEr galt als Favorit. Doch dass es Sascha Richter gleich im ersten Wahlgang schaffte, war nicht unbedingt zu erwarten. Mit 51,87 Prozent der Stimmen wurde der 42-jährige Diplom-Forstwirt aus Hochdorf am Sonntag zum neuen Bürgermeister in Schlaitdorf gewählt. Ein überragendes Ergebnis von 99 Prozent fuhr Steffen Weigel in Wendlingen bei seiner Wiederwahl ein. Sven Haumacher, in Notzingen ebenfalls ohne Gegenkandidaten, musste sich mit 85 Prozent begnügen.

Bereits um 18.38 Uhr stand in Wendlingen fest: Der alte ist auch der neue Bürgermeister. Steffen Weigel wurde für weitere acht Jahre zum Verwaltungschef in der 16 000 Einwohner