Kreis EsslingenMan kennt das aus vielen Innenstädten: Alt eingesessene Einzelhändler schließen ihre Läden, die frei werdenden Flächen bleiben entweder leer oder es kommen Billig-Shops nach. Weniger attraktive Läden haben zur Folge, dass weniger Kunden angesprochen werden. Die Innenstädte veröden. Diese Entwicklung stellt Claudio Wolfring zunehmend auch in Nürtingen fest. Weil ihn das traurig stimmt und er der Ansicht ist, dass die Hölderlinstadt am Neckar viel Potenzial besitzt, hat sich der 54-Jährige, der als Creativ Director bei der Arno GmbH in Wolfschlugen sowie nebenberuflich als Dozent tätig ist, zusammen mit Studierenden der Hochschule für