EsslingenSeit einiger Zeit sind im Kreis Esslingen Notfallsanitäter im Einsatz. Anders als Rettungsassistenten sollen sie am Einsatzort mehr medizinische Kompetenzen haben, damit Kranke und Verletzte schnellstmöglich Hilfe erhalten. Der Chefarzt der Anästhesie der Medius-Klinik Kirchheim, Thorsten Lukaschewski, begrüßt diese Stärkung des Rettungsdienstes. Wenn es um Leben und Tod geht, zählt jede Sekunde, betont er. Im Kreis Esslingen erreiche der Notarzt zwar 50 Prozent der Patienten in neun Minuten, in 95 Prozent der Fälle sei er in weniger als 15 Minuten vor Ort. „Doch bis zu seinem Eintreffen kann der Notfallsanitäter wertvolle Hilfe leisten“, ist