Kreis EsslingenDie Luft bleibt weg, das Atmen fällt schwer, der stechende Schmerz in der Brust wird immer stärker, und die Schweißperlen stehen auf der Stirn. Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute. Schnell wird die Notrufnummer gewählt. Die Uhr tickt. Innerhalb von zehn Minuten, höchstens aber innerhalb von 15 Minuten sollte die Hilfe in 95 Prozent der Einsätze eintreffen. So steht es im Rettungsdienstgesetz von Baden-Württemberg. In manchen Gegenden tut man sich mit einer solchen Vorgabe schwer.

Sind die Rettungsdienste im Kreis Esslingen etwa schlecht aufgestellt? „Nein“, sagt Rafael Dölker, Geschäftsführer des DRK