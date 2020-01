DenkendorfEin bodenständiges Unternehmen, das auf Visionen setzt: So könnte man Object Carpet beschreiben. Seit 1972 produziert und vertreibt die Firma aus Denkendorf Teppichböden und Teppiche, weltweit, insbesondere für den gewerblichen Bereich. In wenigen Wochen wird die neue Firmenzentrale im Gewerbegebiet Lichtäcker – näher bei Nellingen als bei Denkendorf – fertig. „Object Campus – City of Visions“ nennt Firmenchef Daniel Butz das Projekt, das zunächst aus dem fünfstockigen Verwaltungsbau besteht, dem aber in den nächsten Jahre zwei weitere Gebäude folgen sollen. Am 3. Februar wird im Neubau noch ein Traum verwirklicht: Zwei italienische Köche