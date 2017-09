(red) - Der Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg findet in Nürtingen nicht mehr im Möriketurm in der Bahnhofstraße 3 statt, sondern sondern im ersten Stock des Gebäudes Obere Steinengrabenstraße 8, dem ehemaligen Mörikekindergarten. Der neue Raum ist über eine Treppe zu erreichen, es befindet sich kein Aufzug im Gebäude. Der Sprechtag findet wie bisher immer dienstags und donnerstags statt. Die Rentenexperten beraten in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung über Versicherungs- und Beitragsangelegenheiten, Rehabilitations- und Rentenleistungen sowie über die Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.