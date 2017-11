Anzeige

Das Nürtinger Bahnhofsgebäude gibt derzeit kein gutes Bild ab. Das gilt vor allem für die nördliche Stirnseite. An mehreren Stellen bröckelt der Putz von der Außenfassade ab. Die ehemalige Bahnhofsgaststätte „Zügle“ hat bereits im Juli nach 45-jährigem Betrieb durch die Familie Stauch geschlossen. Zuletzt war bei Regenwetter durch die Decke stets Wasser in die Kneipenräume eingedrungen. In den Toiletten-Räumlichkeiten mussten die Decken sogar abgestützt werden.

Schon in wenigen Monaten könnte aber wieder Leben in den Gastronomietrakt einkehren. „Die Gaststätte wird komplett saniert. Dazu gehören auch