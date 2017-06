(red) - Für die Benefiz-Gospel-Gala morgen in der katholischen Kirche St. Konrad in der Hindenburgstraße in Plochingen gibt es noch Tickets. Zwei renommierte Gesangsgruppen treten um 17 und 19.30 Uhr zugunsten der Renovierung der Kirche St. Johann auf dem Stumpenhof auf: Der Folklorechor Plochingen hat den bekannten Spiritual- und Folklorechor Baden-Baden unter der Leitung von Axel Schweikert eingeladen. Die Gäste werden ihr Afrikaprogramm mit Choreografie präsentieren - die entsprechende Musik haben sie von einer Konzertreise nach Südafrika vor einigen Jahren mit nach Hause gebracht. Als Leadsängerin unterstützt Magali Steiner den Chor,