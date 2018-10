Kirchheim/Berlin Auf internationalem Parkett fühlt sich Renata Alt zu Hause. Seit mehr als einem Jahr ist die 53-jährige FDP-Politikerin, die in Kirchheim lebt, nun Bundestagsabgeordnete. Der Sprung nach Berlin war für die gebürtige Slowakin eine Herausforderung. Und fiel ihr dennoch nicht schwer. „Da ich lange im diplomatischen Dienst tätig war, bin ich mit internationalen Kontakten vertraut.“ Sie liebt es, in anderen Sprachen mit Partnern aus Politik und Wirtschaft zu verhandeln. In diesem spannenden Feld verortet die studierte Chemie-Ingenieurin ihren Schwerpunkt. Ebenso wichtig ist es ihr aber, die Menschen in ihrem Wahlkreis zu vertreten. Diesen