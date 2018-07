Köngen Horizonte hat Schulleiter Werner Fritz den Jungen und Mädchen an der Köngener Mörikeschule eröffnet. Jedes Kind durfte in seiner Grundschulzeit mal auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten. „Theater hat bei uns einen hohen Stellenwert“, sagt der Pädagoge. Das stärke das Selbstbewusstsein. Vom Märchen mit der Theaterpädagogin Sabine Speidel über Projekte mit den Theaterpädagogen der Württembergischen Landesbühne Esslingen machte Fritz vieles möglich. Jetzt geht der leidenschaftliche Pädagoge nach 13 Jahren in den Ruhestand.

„Die größte Herausforderungen an unseren Schulen ist die Personalsituation“, sagt Werner Fritz. Wenn Lehrkräfte