NeuhausenDass der Automatisierungsspezialist Balluff für Überraschungen gut ist, hat das Unternehmen aus Neuhausen in jüngster Zeit mehrmals bewiesen: Im März erst gab es bekannt, ab 2019 mit dem Aus- und Neubau seines Firmensitzes beginnen zu wollen. Damit lässt Balluff das Bekenntnis zum Standort Neuhausen buchstäblich in Stein meißeln. „Wir wollen unsere Mitarbeiter an einem Campus zusammenbringen und für sie gute Arbeitsbedingungen schaffen“, kommentiert Katrin Stegmaier-Hermle, eine von drei Geschäftsführern bei Balluff, das Mammutvorhaben am Mittwoch anlässlich der Bilanzvorlage. Es ist nach Angaben des Unternehmens die bislang größte