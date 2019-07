Kreis EsslingenDie graublauen Wände und Sitzpolster, das kastanienfarbene Holz der Türrahmen würden jeden Hipster mit Vorliebe für die 50er-Jahre glücklich machen. Doch die Fossilien in Schiefer an der Wand, die unscheinbaren Lampenschirme und das traditionelle Weinstubenmobiliar – all das hat zu wenig Chic, um als hochpreisige Szenekneipe durchzugehen. Es lässt sich hier einfach gut und gemütlich sitzen. So passt das „Bäckerhaus“ in seine dörfliche Umgebung. Und der Tisch passt ausgezeichnet zu dem, was auf ihm serviert wird. Dies sind alteingesessene Gerichte, wie Wurstsalat, Zwiebelrostbraten und Ofenschlupfer. Doch Küchenchef Markus Eberhardinger