ReichenbachNoch selten, vielleicht sogar noch nie konnte ein neuer Gemeinderat unter so rosigen finanziellen Vorzeichen in die Amtsperiode starten: Das stellte Bürgermeister Bernhard Richter anhand des Finanzzwischenberichts von Kämmerer Wolfgang Steiger fest. Trotzdem warnten beide vor allzu großer Euphorie. Die Erfahrung zeige, dass es nach solchen Spitzen oft rapide abwärts gehe mit den Gemeindefinanzen. Und auch die Prognose für die Wirtschaft lasse erwarten, dass es ab dem kommenden Jahr nicht so weitergeht.

Die Gewerbesteuer wird im Jahr 2019 voraussichtlich um 2,6 Millionen Euro höher liegen als sie angesetzt war. Sie erreicht damit