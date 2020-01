ReichenbachEin paar Stunden nach der schweren Kollision eines VW Passats mit einem Polizeifahrzeug, scheinen in der Reichenbacher Karlstraße alle Spuren beseitigt zu sein. Direkt am Schulzentrum, an der Brücke, wo die Karlstraße über den Lützelbach führt und in die Neuwiesenstraße übergeht, dort fand am Mittwochnachmittag eine wilde Verfolgungsjagd ihr Ende. Zwei Schwerverletzte und über 70.000 Euro Schaden waren das Resultat der wahnsinnigen Fahrt. Wie ist es dazu gekommen? Und wie erlebten die Einheimischen den Vorfall? Eine Rekonstruktion.

Mittwoch, 16.10 Uhr. Nach Angaben der Polizei entzieht sich ein 36-jähriger Passat-Fahrer einer