ReichenbachSchuppengaudi mit Partymusik, Schlager, Trachten und Theater. Der Musikverein „Glück Auf“ hat zur 750-Jahr-Feier der Gemeinde Reichenbach zu einem großen Wochenendprogramm in die Brühlhalle geladen. Der Verein knüpfte damit an die einstigen Schuppengaudis in Danners Schuppen an.

Biertische gepaart mit schwäbischer Wirtshausmusik – so hat der Reichenbacher Musikverein das passende Hüttenflair schon am Freitag in die Brühlhalle gebracht. Für etwa 200 Gäste sind schwäbische Schwänke und Kurzstücke der Bad Cannstatter Theatergruppe „D’Scheuraburzler“ von der Musikgruppe „Trotzblech“ untermalt worden. Auch am Samstag lockte