AichwaldDen 29. Mai wird Wolfgang Rehm nicht so schnell vergessen. An diesem Tag beantragte der Unternehmer vor dem Esslinger Amtsgericht für den traditionsreichen Familienbetrieb ein vorläufiges Insolvenzverfahren. 82 Jahre zuvor hatte sein Großvater Eugen und dessen Kinder die Esslinger Fleischwaren GmbH und Co. KG gegründet und sie Zug um Zug zu einem der bedeutendsten Wurst- und Fleischhersteller in Süddeutschland gemacht. Aber nie hätte er gedacht, dass sein Unternehmen, das einen Jahresumsatz von 15 bis 16 Millionen Euro macht, jemals in eine so existenzielle Krise schlittern würde. „Wir waren alle wie geschockt“, erzählt der 46-jährige