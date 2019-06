Aichwald (red) Im 82. Jahr ihres Bestehens musste die Eugen Rehm Esslinger Fleischwaren GmbH & Co. KG beim Amtsgericht Esslingen einen Eigeninsolvenzantrag stellen, heißt es aus einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das Insolvenzgericht in Esslingen hat mit Beschluss vom 3. Juni den Stuttgarter Rechtsanwalt Tibor Braun zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Nach Jahren der Restrukturierung und Anpassung an die fortschreitend konzentrierte Marktsituation auf der Abnehmerseite, führten Umsatzverluste im Handelsmarkengeschäft das Unternehmen in die roten Zahlen. Die Konzentration auf Kernbereiche und die Forcierung des Markengeschäftes konnten die Verluste nicht kompensieren. Rohstoffpreiserhöhungen beim Schweinefleisch verstärkten diesen Effekt in den letzten Monaten noch zusätzlich.

Am Standort Aichwald sind 95 Arbeitsplätze von dem Insolvenzantrag betroffen. „Der Insolvenzantrag wurde sehr frühzeitig gestellt. Es gibt keine Lohnrückstände. Die Löhne der Mitarbeiter sind in den Monaten Juni, Juli und August über das von der Agentur für Arbeit gewährte Insolvenzgeld gesichert. Der Geschäftsbetrieb kann auf Sicht unverändert fortgeführt werden.“, so der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Tibor Braun, der bereits die erfolgreiche Sanierung der HANS DIETZ GmbH in Schopfloch, einem Marktbegleiter von REHM, als Insolvenzverwalter begleitet hat.

Die Marke „REHM“ ist über die Region hinaus bekannt für ihr Wurstdosensortiment,

Ofenfleischkäs‘, Maultaschen und Frischwurstprodukte.

„Ziel des Insolvenzantrages ist es, gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter die Sanierungsmöglichkeiten, die die Insolvenzordnung bietet, zu nutzen und die Voraussetzungen für eine langfristige Fortführung des Produktionsbetriebes in Aichwald zu schaffen“, so der Geschäftsführer des Unternehmens, Wolfgang Rehm.