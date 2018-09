DenkendorfFast 32 Jahre lang hat Beate Hahn, ehemals Hill, in der Reha-Einrichtung in Denkendorf mit Menschen mit psychischen Erkrankungen gearbeitet. Jetzt verabschiedet sich die 64-Jährige in den Ruhestand. Sie begann als WG-Mitarbeiterin in der Einrichtung, die vom Reha-Verein zum Aufbau sozialer Psychiatrie im Landkreis Esslingen getragen wird. Zuletzt war sie 15 Jahre therapeutische Leiterin.

Die Fachkenntnisse hat sich die gelernte Psychiatrie-Krankenschwester, die zunächst in großen Kliniken arbeitete, unter anderem durch eine Ausbildung zur Transaktionsanalytikerin angeeignet. Der Wechsel von der Klinik in die Reha-Einrichtung war ein