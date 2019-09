Neuhausen/StuttgartLeicht fiel den Fraktionen im Regionalparlament ihre Entscheidung nicht, den drastisch erhöhten Zuschuss für die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen mit einem Halt in Sielmingen zu zahlen. Statt der vorgesehenen 27,8 Millionen Euro wird sich der Anteil jetzt auf 46,5 bis 53,2 Millionen Euro belaufen. Aber am Ende fiel der Beschluss doch einstimmig aus. „Die Filder sind der große Wachstumsraum in unserer Region, es gibt immensen Siedlungsdruck“, sagte Jürgen Wurmthaler, Leitender Direktor der Region, in der Sitzung in Stuttgart.

Das bedeute, dass die Staus immer schlimmer werden, „wenn wir nicht mit einem attraktiven öffentlichen