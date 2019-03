WendlingenAuf der großen Anzeigetafel war kein Platz mehr, deshalb gibt es ein Extraschild: An der Shell-Tankstelle in der Heinrich-Otto-Straße in Wendlingen gibt es Wasserstoff, zu 9,50 Euro das Kilogramm. Dort kann Regierungspräsident Wolfgang Reimer künftig tanken: Nach Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann bekam er am Montag ebenfalls ein Auto mit Brennstoffzelle, das im Dienst der Landesverwaltung steht.

Bislang gibt es landesweit zwölf und bundesweit 62 Wasserstofftankstellen, die nächsten sind am Flughafen Stuttgart und in Fellbach. Eine solche Tankstelle kostet um die 1,5 Millionen Euro. „Aber die