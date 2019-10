PlochingenIm Kreis von Geschäftspartnern und Mitarbeitern hat Hermann Wager, geschäftsführender Gesellschafter der Kaatsch-Gruppe in Plochingen, am Mittwoch gefeiert. Anlass dafür war sein 70. Geburtstag, es gäbe aber noch weitere Gründe: Am Jahresende übergibt er die Geschäftsführung an seine beiden Kinder Ralph Wager und Daniela Wager-Zanker und die Verdienstmedaille der Stadt Plochingen, die ihm Bürgermeister Frank Buß in einer privateren Party überreicht hatte.

Gefeiert wurde in der Werkstatthalle des neuen Gebäudes. Als Geschenk hatten Wagers Kinder einen Film produzieren lassen, in dem Geschäftspartner, Mitarbeiter und