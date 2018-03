Raus aus der Anonymität

OSTFILDERN: Ausstellung zum Thema Alphabetisierung an der VHS - Kostenlose Kurse

(rok) - Mit der Ausstellung „Lesen & Schreiben - Mein Schlüssel zur Welt“ will die Volkshochschule (VHS) in Nellingen an der Halle auf das sensible Thema „Alphabetisierung“ aufmerksam machen.