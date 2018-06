Anzeige

Ostfildern-Scharnhausen (red)Am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr ist die Feuerwehr in die Filderstraße nach Ostfildern-Scharnhausen gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus bemerkten Anwohner Rauchgeruch und bekamen nur schlecht Luft. Die Feuerwehr suchte in dem Gebäude nach der Ursache. Die evakuierten Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut, zwei Bewohner wurden vor Ort untersucht. Nach längerer Suche der Feuerwehr konnte jedoch nichts festgestellt werden. Die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.