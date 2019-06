Denkendorf Lange Zeit stand das Bistro-Café am Rathausplatz in Denkendorf leer. Die Gemeinde hat mit Theodoros Dovridis einen neuen Pächter gefunden. Doch die Suche gestaltete sich schwierig – auch, weil der Platz große Herausforderungen an die Gastronomie stelle, sagte Bürgermeister Ralf Barth im Gemeinderat. Deshalb soll der Platz aufgewertet werden. Zwei Varianten wurden im Gemeinderat vorgestellt.

„Die Leute sitzen zu sehr auf dem Präsentierteller“, war laut Barth immer wieder zu hören. Der Platz, der vor allem als große kahle und graue Fläche ins Auge sticht, soll einladender werden, denn in der warmen Jahreszeit spielt sich der