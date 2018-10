LichtenwaldDie Gemeinde Lichtenwald hat in den vergangenen Monaten ihre vorerst letzten Baustellen an den öffentlichen Gebäuden abgearbeitet. Die Fassaden des Rathauses und des Wasserturms in Thomashardt wurden saniert, die Fenster der Kindergärten erneuert. Zudem hat das Rathaus auf der Rückseite einen zusätzlichen Eingang erhalten und ist nun barrierearm zugänglich.

„Mit dem Abschluss der Arbeiten ist der Sanierungsstau in der Gemeinde aufgelöst“, sagt Bürgermeister Ferdinand Rentschler. Jahrelang hatte die Kommune aufgrund klammer Kassen notwendige Sanierungen aufgeschoben. Die Konsolidierung der finanziellen Lage ermöglichte dann einen