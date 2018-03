(kh) - Mülleimer sind dazu da, Abfälle hineinzuwerfen, statt auf den Boden. Wenn der Mülleimer am kleinen Rastplatz an der Landesstraße zwischen Lichtenwald und Reichenbach am Beginn des Waldes aber schon bald nach der Leerung wieder voll ist, deutet das daraufhin, dass Autofahrer dort mehr als nur ein Vesperpapier entsorgen.







Und wenn nichts mehr hinein passte, ließen Unbekannte ihren Müll einfach daneben liegen. So verkam der Rastplatz allmählich zur wilden Müllkippe. Nicht nur CDU-Gemeinderat Andreas Müller hat den Verdacht, dass der Abfallbehälter missbraucht wird für die private Müllbeseitigung, um Gebühren zu sparen. Er habe