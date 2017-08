„Keiner ist mit der jetzigen Situation zufrieden“, sagt ein Sprecher der Bahn-Pressestelle Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg gebe es derzeit nur drei Ausweichstrecken für den gesperrten Abschnitt der Rheintalbahn. Und die müsse man leider übermäßig belasten. So sollen Güterzüge über Stuttgart entweder über Ulm und München zum Brenner oder über Ulm und Friedrichshafen am Bodensee entlang nach Singen gelangen. Oder sie biegen bei Plochingen ab und fahren über Wendlingen und Tübingen nach Horb. So fahren täglich 30 bis 40 Güterzüge mehr zwischen Esslingen und Plochingen, berichtet ein Bahn-Sprecher. Die