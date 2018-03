Die oft beschworene gute alte Zeit hatte viele Schattenseiten. Pappkisten dienten als Bett für Säuglinge und Kinder mussten die Schuhe ihrer Geschwister tragen bis sie auseinander fielen. Aber auch in früheren Zeiten knuddelten Jungen und Mädchen ihre geliebten Stofftiere, bis das Fell abgewetzt war. Wenn der Teddy in der Vitrine im Wendlinger Stadtmuseum reden könnte, hätte er sicherlich viel zu erzählen. „Als unsere Großeltern noch klein waren“ lautet die Sonderausstellung, die am Muttertag ihre Pforten öffnet. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Museumsvereins haben sich schon zum