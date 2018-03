Radwegnetz für Alltag und Freizeit

KREIS ESSLINGEN: Straßenbauamt arbeitet mit Projektgruppe ein flächendeckendes Radverkehrskonzept aus - Sieben Förderanträge gestellt

(rok) - Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren etliche Radwege entlang von Kreisstraßen ausgebaut, wenn dort sowieso eine Sanierung anstand. Er beteiligt sich aktuell zudem an der Ausweisung der E-Bike-Route in der Region und anderer touristischer Radwege. Jetzt soll aber ein flächendeckendes Konzept auf den Tisch, an dem verschiedene Ämter mitwirken.