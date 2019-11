Kreis EsslingenDer stark frequentierte Radweg zwischen Hegenlohe und Reichenbach ist auf dem Abschnitt am Berg zwischen der Ortsgrenze und der Bannmühle in einem desolaten Zustand. Die Deckschicht ist vielfach zerbröselt, aus tiefen Rissen und Löchern wuchert Gras. Radfahren kann unter diesen Bedingungen wenig bis keinen Spaß machen. Doch Abhilfe ist in Sicht. Denn seit Freitag lässt das Regierungspräsidium Stuttgart die Holperstrecke nun für Kosten in Höhe von etwa 100 000 Euro sanieren. Der Weg bis zum Baubeginn erwies sich allerdings als Hängepartie.

Seit dem Jahr 1981 existiert parallel zur Landesstraße 1151 zwischen Reichenbach und dem