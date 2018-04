(red) - Das Regierungspräsidium Stuttgart baut von Montag, 5. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 6. November, einen rund 740 Meter langen straßenbegleitenden Geh- und Radweg an der Landesstraße 1151 zwischen Lichtenwald-Thomashardt und Schlichten. Die Baumaßnahme ist ein Lückenschluss zweier schon ausgebauter Radwege zwischen dem Filstal und dem Remstal.

Das Land investiert rund 350 000 Euro in den Ausbau des Radwegenetzes. Mit starken Verkehrseinschränkungen ist nicht zu rechnen. In einzelnen Phasen des Bauablaufs wird im Kreuzungsbereich der L 1151 und der K 1209 eine Ampel den Verkehr regeln, so beispielsweise wenn die