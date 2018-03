Ostfildern/DenkendorfRadfahrer können sich freuen: Voraussichtlich schon im Herbst können sie das Körschtal zwischen Neuhausen und Ostfildern auf direktem Weg überqueren. Sie müssen dann nicht wie bisher 55 Höhenmeter bewältigen. Im Sommer soll ein Geh- und Radweg an die Außenkurve des Körschtal-Viadukts angebaut werden. Was die Radler freut, wird wohl die Anlieger der Neuhauser Straße in Nellingen mehrere Wochen lang belasten: Der Verkehr aus Richtung A 8 soll zu Beginn der Bauarbeiten über die alte Körschtalstrecke umgeleitet werden. Die Gemeinde Denkendorf hat den Plänen bereits zugestimmt.

Vor allem die Schüler aus Neuhausen litten unter der