(hf) - Am Sonntag, 10. September, macht die Tour „Per Pedal zur Poesie“ in Denkendorf Halt. Um 13.15 Uhr gibt es eine Lesung mit kleiner Stärkung am Klostersee. Die literarische Radtour auf den Spuren von Friedrich Hölderlin, Eduard Mörike, Wilhelm Hauff und Peter Härtling beginnt um 11 Uhr in Nürtingen am Stadtmuseum. Bevor die Teilnehmer in die Pedale treten, gibt es eine Lesung des Schauspielers Michael Stülpnagel. Danach geht es über Aichtal und Wolfschlugen nach Denkendorf. Am neu gestalteten Klostersee gibt es eine kleine Stärkung und Stülpnagel wird zu Friedrich Hölderlin lesen. Hölderlin ist der Literat, der Nürtingen mit