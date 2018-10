(eli) - Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) lädt am Sonntag, 25. August, zur Drei-Flüsse- Tour ein. Die Ausfahrt führt durch das Körsch- und Filstal auf den Schurwald. Weiter geht es über das Jägerhaus hinunter in das Neckartal. Von dort radelt die Gruppe dann wieder hinauf auf die Fildern zum Ausgangspunkt. Die leicht sportliche, 60 Kilometer lange Tour startet um 10 Uhr in Ostfildern am Stadthaus im Scharnhauser Park.

Tourenleiter ist Rüdiger Aichele, Tel. 01 76/72 55 80 50.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w