Radfahrer-Spektakel in Wernau

Knapp 2000 Radfahrer rauschen bei der Jedermann-Tour durchs Zentrum

Die Jedermann-Tour führte am Sonntagvormittag auch durch Wernau. Knapp 2.000 Teilnehmer fuhren von der Neckarbrücke in das Stadtzentrum. Durchatmen konnte die Teilnehmer aber erst an der Verpflegungsstelle in Ebersbach an der Fils.