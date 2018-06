Kreis EsslingenPünktlich zum Saisonstart am 1. Mai gab es bei den Rad- und Wanderbussen im Landkreis Esslingen Verstärkung: Seitdem ist als vierte Linie der Rad- und Wanderbus Schopflocher Alb unterwegs. Er fährt von Kirchheim über Dettingen, Bissingen und Ochsenwang bis nach Schopfloch. Bis 21. Oktober startet er an Samstagen, Sonn- und Feiertagen am Bussteig 3 des Kirchheimer Busbahnhofs um 9.16 Uhr, 11.16 Uhr, 13.16 Uhr, 15.16 Uhr und 17.16 Uhr. Wer den Bus im VVS-Fahrplan sucht, findet ihn in Tabelle 176 eingearbeitet. Bis zur Endhaltestelle ist der Bus 38 Minuten unterwegs.

Fahrräder dürfen jedoch nicht an allen Unterwegshalten ein- oder