Flanieren, sich treffen, plauschen, den Ort mal wieder aus einer anderen Perspektive betrachten und Neues entdecken, Angebote für Kinder und Rabattaktionen der Einzelhändler. Das alles und noch viel mehr bietet seit rund 20 Jahren der Fleckenherbst in der Ortsmitte von Neuhausen, immer am zweiten Sonntag im Oktober. Der Bund der Selbstständigen (BdS) als Veranstalter hat eigentlich ein festes Gute-Wetter-Abonnement. Aber auch in diesem Jahr strömten bei eher durchwachsenem Wetter die Gäste wieder in Scharen.

„Wir finden es einfach toll hier, die Süßigkeiten, dass man Spaß haben kann mit Freunden, dass man