NürtingenMit einer medizinischen Computertomografie, bei der der menschliche Körper in Querschnittbildern dargestellt wird, haben schon viele Menschen Erfahrungen gemacht. Die Firma Quality Analysis wendet dieses Verfahren für industrielle Produkte an und ermöglicht damit einen Blick ins Innere von Bauteilen. Vergangenen Herbst ist das Unternehmen nach Nürtingen in das neue Gewerbegebiet Großer Forst gezogen.

Als die beiden Chefs Josef Faigle und Peter Ernst mit ihrem Unternehmen 2008 an den Start gingen, steckte die industrielle Produktanalyse in den Kinderschuhen, erzählt Faigle. „Die industrielle Computertomografie war damals ganz neu.“ Beide