(pep) - Zwei Einbrecher sind am frühen Dienstagmorgen in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Echterdingen von der Putzfrau überrascht worden und geflüchtet. Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen sofort über den Notruf zu melden, um Fahndungsmaßnahmen einzuleiten.

