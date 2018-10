Anzeige

Kreis EsslingenDas Projekt Radschnellweg zwischen Reichenbach und Stuttgart nimmt Fahrt auf. Die Dynamik sei fast beängstigend, sagte Thorsten König, Leiter des Kreisstraßenbauamtes, als er am Donnerstag im Kreistags-Ausschuss einen Zwischenstand durchgab. Drei Varianten liegen jetzt für die etwa 25 Kilometer lange Strecke vor. Zu den zwei Varianten nördlich des Neckars wurde auf Wunsch der Stadt Esslingen eine südliche Variante entlang der B 10 dazu gefügt. Welche Variante kommt, ist noch offen. Die Machbarkeitsstudie soll Ende des Jahres fertig sein.

Der politische Wille ist auf allen Ebenen da, einen Radweg anzulegen, der insbesondere Pendler und Schüler zum Umstieg bewegen soll. Das Land ändert sogar das Straßengesetz, damit es die Baulast für den Radweg übernehmen kann. Die drei zuständigen Ebenen Kommune, Kreis und Land würden dadurch zusammengefügt, erklärte Landrat Heinz Eininger. Die praktischen Hürden im Ballungsraum sind allerdings groß, schließlich soll der vier Meter breite Weg möglichst kreuzungsfrei verlaufen. Der Radfahrer soll nicht an jeder Ampel und jeder Kreuzung halten müssen. Die Route wird also Straßen überbrücken müssen, auch die B 10 und auch den Neckar. Die flussnahe Variante verlangt beispielsweise eine neue Brücke bei Deizisau, die allein 4,5 Millionen Euro kosten würde.

Nach vielen Abstimmungsgesprächen mit den Kommunen gibt es zwei Vorzugsvarianten nördlich des Neckars. Eine führt durch die Ortschaften, die andere an den Stadträndern entlang von Fils und Neckar. Es gebe jedoch „viele, viele Zwischenlösungen“, sagte König. Die südliche Variante ist eher als Ersatzlösung gedacht. Sie habe für die Stadt wenig Mehrwert, sagte Esslingens Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht, aber man wisse nicht, ob man aufgrund des Baumbestands nördlich des Neckars einen breiten Weg schaffen könne. Eininger betonte, es mache keinen Sinn, eine Trasse fernab der Bebauung anzulegen, sie müsse dorthin, wo sie vom Radfahrer am besten angenommen werde. Das werde schon zu Konflikten mit dem motorisierten Individualverkehr führen. Auch an ufernahen Bereichen werde es schwierig, aber das sei „beherrschbar“.

Bis Ende des Jahres werden die drei Varianten nach einer Matrix bewertet: Nutzerpotenzial, Fahrkomfort, Kosten, Bauzeit und Fahrtdauer. Eine Rad-Autobahn sei aber nicht das Ziel, betonte König. Der Schnellweg sei nicht für Tempo 40 gedacht, sondern dort könnten auch Oma Liese und Opa Otto mit 20 oder 25 Stundenkilometer „cruisen“.

Bis auf eine Ausnahme begrüßten die Kreisräte im Technischen Ausschuss das „Leuchtturmprojekt“. Altbachs Bürgermeister Martin Funk (SPD) bedankte sich für die Kommunikation mit den Kommunen. Dadurch sei deren Know-how eingebunden worden. Wer für das Auto einen gleichwertigen Ersatz schaffen wolle, müsse entsprechende Wege einrichten, auch wenn dies nicht kostengünstig sei. Nur Ulrich Deuschle (REP) hegte Zweifel. Da stecke „zu viel grüne Ideologie dahinter“. Wer glaube, dass ein Radschnellweg zu umweltrelevanten Umdenken führe, gebe sich einer Illusion hin. Auch das Älterwerden der Gesellschaft spreche dagegen. Nicht nur Peter Nester (CDU) widersprach ihm. Gerade ältere Menschen stiegen dank Pedelec wieder aufs Rad. Thorsten König kennt die Einwände. „Es gibt noch Leute, die denken in Kfz-Kategorien – die sehen den Radler gar nicht.“ Aber im Ballungsraum seien doch die Straßen mittlerweile so überlastet, dass man häufig auf Strecken um die 20 Kilometer keine akzeptablen Fahrzeiten mehr schaffe, auch der ÖPNV sei überlastet. Der Straßenbauamtschef ist überzeugt, dass sich dank des Schnellwegs das Denken und das Verhalten ändern werden: „Da kann der Radfahrer am Stau auf der B 10 vorbeifahren und den Autofahrern zuwinken.“ Sein Amt werde sich aber auch weiterhin um die Straßen für Autos kümmern, versprach er. Im Übrigen trage der neue Radweg zur Sicherheit von Fußgängern bei. Denn der Radverkehr nehme schon jetzt zu. Im Oktober seien pro Tag 2000 Radfahrer auf dem vorhandenen Neckartalweg gezählt worden.

Auf www.radschnellweg-neckartal.de kann man sich seit Donnerstag informieren und kommentieren.