Trotz hochsommerlicher Temperaturen gingen 350 Läufer an den Start. Bambinis, Kinder, Jugendliche und Erwachsene drehten in vier Läufen mit unterschiedlichen Streckenlängen ihre Runden. oh

Von Katja Eisenhardt





Alle zwei Jahre findet rund um die Denkendorfer Kelter das Schlehenfest mit einem bunten dreitägigen Programm statt. Am vergangenen Wochenende ging es mit zahlreichen Besuchern bei hochsommerlichen Temperaturen bereits in die 15. Runde.

„Miteinander-Füreinander“ steht auf den blau-gelben Buttons, die sich die rund 1000 ehrenamtlichen Helfer des Schlehenfests aus 36 örtlichen Vereinen und Organisationen an die Shirts gepinnt haben. Sie haben sich auf die vier Festgruppen Organisation, Aufbau, Bewirtung und Programmgestaltung verteilt. Alle zwei Jahre wird das Denkendorfer Großprojekt Schlehenfest gemeinsam auf die Beine gestellt. „Das Fest wird immer beliebter, das zeigt sich an den Besucherzahlen und ebenso an den Teilnehmern. Wir sind vom Festgelände her mittlerweile an der Kapazitätsgrenze, was den Platz für die Stände angeht“, erklärt Walter Reber, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine (ARGE). Für ein gutes Gelingen trage nicht zuletzt die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde bei, die das Fest finanziell und personell unterstütze.

Neben zahlreichen Gästen aus Nah und Fern habe es sich eine 14-köpfige Delegation aus der französischen Partnerstadt Meximieux nicht nehmen lassen, zum Fest anzureisen und das vielseitige kulinarische Angebot mit französischen Weinen zu bereichern, freute sich Bürgermeister Peter Jahn in seiner Eröffnungsrede. Das Schlehenfest als „Ort der Begegnung“ bezeichnete er als „kulinarisches, kulturelles und musikalisches Highlight, das alle zwei Jahre in historischer Kulisse von Kloster, Kelter und Zehntscheuer auf die Beine gestellt wird“. Vom Startschuss am Freitag bis zum Zapfenstreich am Sonntagabend würden über 30 Stunden Programm angeboten - sei das nun musikalisch, sportlich, tänzerisch oder für die jüngeren Festbesucher mit verschiedenen Spiel- und Spaßstationen des Jugendzentrums Focus, den Royal Rangers Pfadfindern und der Boulefreunde auf der Wiese beim Rückhaltebecken.

350 Läufer trotzen der Hitze

Während man den ersten Festabend inklusive Luftballonstart musikalisch begleitet vom Grehenberg-Express ausklingen lassen konnte, stand der Samstagvormittag ganz im Zeichen des Sports: Hochsommerliche Temperaturen schreckten die 350 Teilnehmer des Schlehenlaufs nicht ab, ihre Runden zu drehen. Vier Läufe mit unterschiedlichen Streckenlängen standen an: zunächst die Bambinis, dann Kinder, Jugendliche und schließlich die Erwachsenen. Musikalisch und sportlich ging es auf der Bühne weiter: Auf schwungvolle Rhythmen der Power-Percussion-Truppe der Musikschule Denkendorf folgte der Zumba-Nachwuchs des TSV Denkendorf. Zwischen vier und zwölf Jahre alt sind die Mädels, die mit sichtlichem Spaß auf der Bühne das Publikum mit ihren Choreografien begeisterten. Die altersmäßig aufgeteilten Gruppen zählen insgesamt 30 Kinder. „Die Nachfrage ist sehr hoch“, freut sich Bianca Gröber, die auch das Training für die Erwachsenen leitet.

Für den musikalischen Rahmen sorgten am Samstag der Musikverein Denkendorf und die Band Red Fox. Der Sonntag startete mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Kindergottesdienst, mittags wurden historische Kostüme aus dem Heimatmuseum präsentiert. Museumsleiter Rolf Deuschle schlüpfte ins Gewand des Denkendorfer Probstes, wie er vorab erzählte, „zu sehen sind auch die Tracht des Schäfers, Denkendorfer Trachtenpaare sowie Frauentrachten aus der Umgebung von Brünn in Mähren“. Sonst stand der Sonntag ganz im Zeichen der Musik. Interessierte konnten sich zudem den Klosterkirchenführungen anschließen oder eine Runde mit der Ponykutsche drehen.