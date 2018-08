Profis für hochsensible Flüssigkeiten aus Scharnhausen

Unternehmen aus Scharnhausen ermöglicht sicheres und tropffreies Handling von Chemikalien

Brisante Flüssigkeiten, die zuweilen sogar hochgiftig sind, völlig tropffrei von einem Behältnis in ein anderes oder direkt in eine Produktionsanlage bringen. Die in Scharnhausen ansässige Firma AS Strömungstechnik GmbH hat dafür verlässliche und qualitativ hochwertige Lösungen. „Für jede Anwendung und für jeden Spezialfall“, wie Andreas Szeteli, der Geschäftsführende Gesellschafter, betont. Mit seinen Innovationen und vor allem den individuellen Problemlösungen hat sich das Unternehmen zum europäischen Marktführer emporgearbeitet. Davon konnten sich erst vor kurzem Fachleute aus der Branche überzeugen. 70 Vertreter von Mikrochipproduzenten, Chemiefirmen, Anlagenbauern und Behälterhersteller waren aus der ganzen Welt zum „AS TechDay 2018“ im neuen Betriebsgebäude in den Wittumäckern angereist.