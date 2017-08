Problemloser Weg zum Medikament

LICHTENWALD: Rezeptsammelstelle beendet Unterversorgung in Thomashardt - Apotheker liefert am Abend

In Lichtenwald gibt es wie in vielen kleineren Orten keine Apotheke. Besonders für Senioren aus dem Ortsteil Thomashardt ist es mit großem Aufwand verbunden, zu einer Apotheke in einer Nachbargemeinde zu fahren. Abhilfe schafft nun eine Rezeptsammelstelle am Rathaus. Der Inhaber einer Schorndorfer Apotheke, der in Lichtenwald wohnt, leert den Briefkasten täglich und liefert die Medikamente am Abend an die Patienten aus.