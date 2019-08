Esslingen Ja, ich bin einer von denen. Ich fahre Motorrad, seit ich 19 bin. Das Bedürfnis, mich im Sommerhalbjahr auf die Maschine zu setzen, lässt nicht nach. Bis heute. Je reglementierter die Welt um mich herum ist, umso mehr genieße ich das Motorradfahren. Und ja, eines meiner beiden italienischen Motorräder ist nicht ganz leise. Nichts daran ist freilich illegal, der Geräuschpegel entspricht den Normen. Natürlich weiß ich, dass manche das, was in meinen Ohren Musik ist, für Lärm halten. Daher achte ich darauf, meine Umgebung nicht zu nerven. Das heißt: Hohe Drehzahlen, heftiges Beschleunigen, Gas geben im Stand – so etwas kommt nicht in Frage, wenn