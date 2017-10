Anzeige

(zim) - Wechsel im Plochinger Gemeinderat: Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde Alexis Gula (Freie Wähler) auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat verabschiedet. Seinen Platz in der Ratsrunde übernimmt Thomas Pressel. Alexis Gula wurde erstmals 2009 mit 1933 Stimmen in den Gemeinderat gewählt, 2014 mit 2862 Stimmen. Dieser Stimmenzuwachs, so Bürgermeister Frank Buß, dokumentiere die hohe Wertschätzung und den Respekt, den er sich in der Bevölkerung erworben habe. Von 2009 bis 2014 war Gula Mitglied im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss und in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes. Seit 2014 war